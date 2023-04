Elly Schlein, esplode la bufera: "Si vede che non hai mai lavorato", chi la attacca

09 aprile 2023 a

Bufera su Elly Schlein. Il suo annuncio in cui parla di una "pausa" e di una "vacanza" per qualche giorno ha scatenato una vera e propria tempesta sul Pd e sui social. La battuta più usata è quella "si vede che non hai mai lavorato...". Poi ha messo il "carico" Tiziana Ferrario che ha messo nel mirino la segretaria dem con parole forti: "Ora al lavoro!‘ mi sarei aspettata che dicesse la segretaria Schlein dopo settimane di tortuose trattative per nominare i membri della sua segreteria Pd, Invece: ‘ora stacco un po”. Ma da cosa stacca?“, si è chiesta la Ferrario, “il Paese è pieno di problemi e serve un’opposizione forte che non va in vacanza”.

Le parole della Schlein che hanno scatenato la tempesta social sono queste: "Sono in partenza anche io, buona Pasqua a tutti. Vengo da mesi complicati sia professionalmente che per la vita privata. Abbiamo fatto tre campagne elettorali di fila, avendo chiuso il lavoro di costruzione della segreteria mi prenderò anche io qualche giorno per riposarmi. Non mi sono fermata dal 26 febbraio, comincio a risentirne, prendo una pausa per staccare, riposare e tornare a fare tutto il lavoro enorme che ci aspetta". E su Twitter, come sottolinea il Secolo d'Italia qualcuno si è scatenato: “Che fatica fare il Segretario del PD. Adesso, dopo un mese intenso e faticoso, è il momento del riposo”, scrive un utente. “Elly #Schlein è stanca poverina, dice che non si ferma dal 26 febbraio e ha bisogno di staccare un po’. Si vede che non ha mai lavorato”, commenta un altro.