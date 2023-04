Gianni Barbacetto, fango in tv su Berlusconi ricoverato: "Un fallimento"

10 aprile 2023 a

Berlusconi è ricoverato da cinque giorni al San Raffaele e sta combattendo contro le complicanze di una leucemia cronica che ha innescato una polmonite. La situazione nelle ultime ore è in netto miglioramento ma il quadro clinico del Cavaliere come hanno fatto sapere dall'ospedale resta serio dato che l'ex premier si trova ancora nel reparto di terapia intensiva. Ma mentre il Cav sta combattendo la battaglia più dura da qualche parte in tv si pensa a fare bilanci sulla sua carriera politica e parlare di futuro, senza alcune rispetto per le condizioni di salute del leader azzurro. Chiariamo subito che i discorsi sul fruturo di Forza Italia senza il Cav li lasciamo a Massimo Giannini e a La Stampa impegnati già da giorni a tracciare scenari improbabili ignorando i miglioramenti del Cav.

Ma a Giannini bisogna aggiungere anche Barbacetto del Fatto che a Omnibus su La7 invece di parlare delle condizioni di salute del Cavaliere è impegnato a smontare tutta la storia politica dell'ex premier: "La sua rivoluzione liberale è stata un vero fallimento, questo oggi lo dobbiamo dire. Ditemi voi, ricordate una sola riforma di Berlusconi?". Dieci minuti così, a criticare (e a infangare) il Cav mentre si trova in ospedale. Tralasciamo anche i commenti di Barbacetto sulle vicende giudiziarie del Cav. Anche la conduttrice, Alessandra Sardone, mentre chiede a Barbacetto un commento sul Pd e sulla Schlein lo riprende perché ancora una volta torna a parlare di Berlusconi: "Ma su questo abbiamo detto tutto, stavamo parlando del Pd...". Insomma gli storici avversari del Cav non perdono occasione per colpirlo. Anche quando l'ex premier è su un letto di ospedale.