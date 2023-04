Silvio Berlusconi, rumors dal San Raffaele: "Vuole tornare a casa"

10 aprile 2023 a

a

a

Arrivano nuove indiscrezioni sulla degenza del Cavaliere al San Raffaele. Nella sua stanza in ospedale, Silvio Berlusconi "è di buon umore", al suo sesto giorno di ricovero. L’ex premier, che da mercoledì si trova al primo piano sotterraneo dell’ospedale San Raffaele di Milano per una infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica non perde il suo rinomato "ottimismo", secondo quanto l’Agi apprende da fonti. Vorrebbe "tornare a casa" al più presto.

L’umore positivo dell’ex premier trova riscontro anche nel bollettino medico diramato questa mattina dall’ospedale secondo il quale "nelle ultime 48 ore si assiste a un progressivo e costante miglioramento", che permette di esprimere un "cauto ottimismo". Di fatto dunque le condizioni del Cavaliere, come riporta l'ultimo bollettino ufficiale, sarebbero in costante miglioramento. Berlusconi è ricoverato da 5 giorni in terapia intensiva dopo l'insorgere di una polmonite a causa di una leucemia cronica con cui sta combattendo da tempo.

In ospedale prosegue il via vai di amici e familiari. Con lui Marta Fascina, i figli e anche il padre della parlamentare di Forza Italia, Orazio Fascina. Dopo le prime ore d'ansia per le condizioni in cui il Cavaliere è arrivato in ospedale, di fatto in questi ultimi giorni è tornato a soffiare il vento dell'ottimismo. Ora bisogna attendere i prossimi giorni per capire quali saranno le terapie a cui sarà sottoposto l'ex premier. Ma a quanto pare, il peggio pare sia alle spalle.