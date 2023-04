Elly Schlein, rivolta dei cattolici Pd: perché la segretaria rischia grosso

10 aprile 2023 a

Il Pd è una polveriera. Non è certo una novità, ma sorprendono le tempistiche: Elly Schlein è segretaria da poco più di un mese e i dem risultano essere già lacerati, spaccati. In particolare è l'ala cattolica del partito a ribellarsi contro il nuovo corso. In primis per l'esclusione dalla segreteria del partito: nessun nome, nessuna poltrona, insomma la Schlein ci è andata giù con il machete. E scelte così nette, in politica, si pagano.

Dunque, il tema dei diritti civili e la proposta di legge sulle "famiglie arcobaleno" su cui la segretaria insiste con Alessandro Zan. Proposta di legge contro cui il Pd cattolico prepara la battaglia: questa segreteria, infatti, viene percepita come troppo sbilanciata a sinistra. Tanto che nelle ultime settimane, in molti nel Pd hanno invitato Schelin e tener conto del pluralismo interno: gli appelli, oltre che da Stefano Bonaccini, sono arrivati da Graziano Delrio, Pierluigi Castagnetti e anche Romano Prodi.

I cattolici Pd insomma chiedono pari dignità. Sul caso-segreteria, il deputato Alfredo Bazoli, ricorda come nella composizione "un pizzico di attenzione in più sarebbe stata utile". Quindi Stefano Lepri, membro della direzione e ideatore dell'assegno familiare unico, ha aggiunto: "La scelta della segretaria è legittima. Continuiamo certamente ad essere nel Pd. L'importante è che nel partito plurale siano rappresentate tutte le voci. Se venisse meno l'agibilità politica dovremmo riflettere".

Sulla proposta di legge sulle famiglie arcobaleno, a fare quadrato attorno alla Schlein, ci prova proprio Zan. In premessa punta il dito contro il governo, quindi ricorda ai cattolici dem come dal Pd non arriverebbe alcuna apertura all'utero in affitto: "Nessuno di noi propone la legalizzazione della maternità surrogata. La nostra proposta prevede matrimonio egualitario, adozioni e riconoscimento dei figli alla nascita", ha rimarcato Zan. Una puntualizzazione che dà la cifra delle tensioni che già scuotono il Nazareno.