Berlusconi, indiscreto: come chiama il padre di Marta fascina

Non deve stupire che Orazio Fascina, padre di Marta Fascina, compagna di Silvio Berlusconi sia sempre all'ospedale San Raffaele in questi giorni. Il "suocero" del Cavaliere è infatti tornato anche questa mattina, intorno alle 7, al nosocomio milanese dopo essere andato via ieri sera intorno alle 20 e dopo aver trascorso le festività pasquali - giorno e notte - accanto al genero e alla figlia che da mercoledì è in pianta stabile nel reparto di terapia intensiva. Orazio e Silvio pare siano molto legati.

La famiglia della Fascina si è sempre tenuta lontana dai riflettori. Mai una foto, una dichiarazione, niente di niente. Tanto che nessuno ha mai saputo se il padre era presente nel marzo 2022 "alla simbolica cerimonia nuziale a Villa Gernetto, sebbene tra quanti ebbero accesso all’organizzazione della festa trapelò che nell’elenco degli invitati c'era qualcuno che si chiamava Orazio. Nessuna indiscrezione, però, sul cognome e quindi nessuna certezza se il padre della 'sposa' abbia partecipato all’evento oppure no", si legge sul Corriere della Sera.

Quello che è certo è che sia Orazio Fascina sia la sua ex moglie Angela Della Morte, insegnante in pensione, madre di Marta, hanno sempre sostenuto la figlia nella sua relazione con Silvio Berlusconi e hanno approvato anche la loro convivenza ad Arcore. "Orazio, poi, è andato anche oltre la semplice approvazione del legame tra sua figlia e l’ex premier. Con lui ha stretto una profonda amicizia che in breve tempo si è consolidata al punto che oggi Berlusconi lo chiama affettuosamente 'papà'", si legge ancora.