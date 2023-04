Nomine, il governo trova la quadra: Cattaneo e Scaroni all'Enel, una poltrona per Cingolani

12 aprile 2023 a

Dopo settimane di trattative e tensioni, la maggioranza trova la quadra sulle nomine. L’annuncio è arrivato a Borse chiuse, con il governo che ha comunicato i nomi dei dirigenti che guideranno le più importanti aziende pubbliche italiane nei prossimi anni. Il ministero dell’economia e delle finanze ha depositato le liste per il rinnovo degli organi sociali di Enel, Eni, Leonardo e Poste Italiane, tra conferme e novità.

Claudio Descalzi è rimasto alla guida di Eni, mentre alla presidenza arriva Giuseppe Zafarana. Rinnovati i vertici di Enel, con Flavio Cattaneo amministratore delegato e Paolo Scaroni presidente. Novità anche in Leonardo, con Stefano Cingolani nominato amministratore delegato e Stefano Pontecorvo piazzato alla presidenza. Infine alle Poste Italiane è stato confermato Matteo Del Fante nel ruolo di amministratore delegato, mentre per la presidenza è stata scelta Silvia Rovere.

Il ministero guidato da Giancarlo Giorgetti ha rilasciato una nota in cui ringrazia “i presidenti Lucia Calvosa, Michele Crisostomo, Luciano Carta, Bianca Maria Farina, gli amministratori delegati Francesco Starace e Alessandro Profumo e tutti i consiglieri di amministrazione uscenti per il lavoro svolto e i risultati ottenuti in questi anni dalle società”.