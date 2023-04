Pd, Chiara Gribaudo: "Scissione? Spero sempre di no..."

15 aprile 2023 a

Elly Schlein non prende posizione sui temi cruciali del dibattito politico e, ad ora, spinge solo sui diritti civili. Battaglie che mettono in agitazione l'anima cattolica del Pd. Tanto che da giorni si parla di possibili scissioni. Insomma, la sterzata troppo a sinistra potrebbe costare cara alla segretaria Schlein. Per certo, e come sempre, il Pd è una polveriera.

E a cercare di calmare le acque ecco scendere in campo Chiara Gribaudo, vicepresidente dell'assemblea dem e fedelissima della Schlein: "Problemi con i cattolici? Non credo. Sui migranti le posizioni della segretaria sono molto più vicine a quel mondo di quanto non si parli. Poi c'è il tema dei diritti civili, ma siamo sempre stati attenti alle sensibilità personali, con grande rispetto per le idee di tutti", ha affermato a RaiNews24.

Schlein umilia le femministe, un imbarazzante silenzio. Nel Pd monta la rivolta

Dunque Gribaudo aggiunge: "Moltissimi giovani cattolici hanno votato Elly Schlein, è provato. In realtà c'è tutta la disponibilità al dialogo, c'è sempre molto rispetto per le opinioni degli altri. Ci chiamiamo Partito democratico", ha rimarcato. "Una spaccatura? Io spero sempre di no. C'è stato un Congresso, mi auguro ci sia responsabilità di fronte al governo più di destra della storia, quel senso di responsabilità di chi ha storia politica più intensa, di non lasciare questo percorso. Mi auguro che non succeda niente di tutto questo, sarebbe un errore, c'è stato un voto popolare a favore di Schlein", conclue Chiara Gribaudo, nei fatti accreditando le voci su una possibile e imminente scissione del Pd.