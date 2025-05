Piero Fassino minacciato da un consigliere del Pd: "Ad ammazzarlo non si fa peccato"

Un pensiero duro, che assume connotati preoccupanti andando a spulciare nei commenti sotto il post. " Ad ammazzarlo non si fa peccato ”, ha scritto Davide Carta. Una frase lapidaria, diretta, asciutta. Senza nessuna ironia. Una volta che il post è diventato virale, il consigliere dem ha provato a metterci una pezza: "A chi oggi mi chiede conto di quelle parole, rispondo con la coerenza di una storia politica lunga quarant’anni, che affonda le radici nel cattolicesimo democratico e si sviluppa nell’area democratico-progressista. Una storia che testimonia il mio rispetto incondizionato per la vita umana, a prescindere dalla nazionalità, dal credo o dal ruolo politico. Essere dalla parte dei diritti umani non è una posizione ideologica, è un dovere morale e civile. Io sono, e sarò sempre, dalla parte della pace , del dialogo e della giustizia. Non tutti, purtroppo, possono affermare lo stesso".

E ancora: "In un momento storico in cui nessuna forza politica, né di destra né di sinistra, dovrebbe avere esitazioni nel condannare con fermezza ogni forma di violenza sistematica, la scelta di non partecipare a un gesto simbolico di memoria e rispetto per le vittime di un conflitto così drammatico suona come un atto di rimozione e negazione". Il suo, ha spiegato carta, è stato "un commento dai toni volutamente surreali e iperbolici, tratto da un vecchio adagio milanese che usava sempre un mio vecchio capo, per sottolineare l’assurdità di una simile posizione. E ovviamente mi dispiace che il mio commento sia stato travisato e chiedo scusa".