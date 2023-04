Matteo Renzi, Barelli: "Forza Italia? Se vuole fare il caporale..."

16 aprile 2023 a

a

a

Giorni convulsi, a livello politico. Soprattutto per il Terzo Polo, morto a tempo record, con la rottura tra Carlo Calenda e Matteo Renzi. Tra i due è finita a stracci, a insulti. Insomma, nel peggiore dei modi. La parabola politica di Italia Viva e Azione sotto lo stesso tetto, insomma, è già archiviata. Renzi da par suo ora fa il direttore del Riformista e, si dice, guarderebbe con interesse a Forza Italia, al centro moderato. Calenda invece addirittura ha strizzato l'occhio al Pd di Elly Schlein, contraddicendo nei fatti tutta quella che è sempre stata la sua narrazione politica.

Per quel che riguarda Renzi, come detto, rumors e indiscrezioni - oltre ad alcune delle sue parole - lasciano intendere che guarderebbe agli azzurri. Non il massimo, nei giorni in cui Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele in terapia intensiva. Certo, lui e Berlusconi si sono sempre stimati, ma tra la stima reciproca e un percorso politico comune c'è una differenza enorme, sostanziale.

"Tipico dei...". Renzi feroce contro Calenda: il paragone più umiliante

Così, per mettere a tacere rumors inopportuni, ecco che scende in campo Paolo Barelli, da poco il presidente dei deputati di Forza Italia, intervenuto a SkyTg24 Agenda oggi, domenica 16 aprile. Interpellato sulla possibile "opa" di Renzi su Forza Italia, l'azzurro risponde in modo netto, tranchant: "Forza Italia ha già un generale, che è Silvio Berlusconi. Se Renzi vuole venire a fare il caporale in mezzo ai nostri tanti capaci dirigenti, siamo aperti a discutere. È simpatico e bravo, se vuole venire a dare un contributo a Forza Italia, noi di sergenti e soldati militanti ne abbiamo bisogno", ha tagliato corto Barelli.

Il fantasma di Elly Schlein, retroscena clamoroso: il sospetto di Mara Carfagna

Un messaggio chiaro, insomma: non pensi di mettere le mani sul partito, l'ipotesi semplicemente non esiste. Ma se volesse contribuire al partito, al futuro di Forza Italia, le porte per Matteo Renzi non sarebbero chiuse. Un messaggio dall'elevato peso specifico, che sembra anche nascondere il seme di qualche futura manovra politica.