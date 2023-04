Renzi contro Schlein: "Dopo sei mesi...", trionfo Meloni

18 aprile 2023 a

Colpo di scena a Quarta Repubblica. Matteo Renzi, nella puntata di lunedì 17 aprile su Rete 4, promuove il governo. "Dopo sei mesi non si possono dare le pagelle - premette nello studio di Nicola Porro -. Giorgia Meloni la vedo bene sulla politica estera, in Europa non ha ancora deciso cosa fare da grande ed è un errore, ma fa bene ad andare in Africa o a tenere una linea chiara sull'Ucraina. Quindi dico che per il momento Tajani e Meloni stanno andando bene sulla politica estera". Il leader di Italia Viva non lesina però critiche sulla politica interna, per cui si dice "molto deluso del fatto che non stanno portando avanti la loro politica".

In ogni caso quella dell'ex premier è una vera frecciata a Elly Schlein. "Io sono uno che è cresciuto con il mito di Tony Blair e Bill Clinton, certo questa sinistra qui non ha niente a che vedere con la sinistra della Schlein - rincara la dose - io ho una visione riformista del futuro del Paese che non è quella massimalista di Elly e quella sovranista di Giorgia (Meloni, ndr)". A quel punto la domanda sorge spontanea: a cosa punta allora? Con l'idea di un partito di centro, come il Terzo Polo, ormai sfumata, cosa ne sarà del suo progetto?

"È stata una settimana pessima - prosegue Renzi in riferimento alla lite con Carlo Calenda -, una serie di figuracce, ma legate a rancori personali. Tra chi ci segue da casa c'è tanta gente che non vuole essere sovranista con Meloni né populista con Schlein e Conte". Insomma, per il fu rottamatore "questo spazio c'è, anche se qualche ambizione personale vuole cancellarlo. È vero che faccio conferenze, che mi pagano per andare a parlare all'estero, come succede a tanti ex premier nel mondo, ma questa attività la facevo anche sei mesi fa quando abbiamo iniziato a parlare di questo progetto. Penso che quello che è accaduto sia ingeneroso rispetto ai tanti giovani che vorrebbero votare il Terzo polo. Ma io non faccio polemiche e continuerò a lavorare per questo".