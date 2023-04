Meloni, Giambruno e Ginevra: le foto di una giornata in famiglia

18 aprile 2023 a

a

a

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il compagno Andrea Giambruno e la loro figlia Ginevra hanno trascorso una tranquilla giornata in famiglia, tutti insieme, a fare acquisti in un centro commerciale di Roma. Proprio come una famiglia "normale", i tre hanno passato qualche ora di shopping tra negozi e scale mobili come documenta il servizio fotografico del settimanale Chi in edicola da domani 19 aprile.

La premier indossava un cappellino di lana e una giacca a vento bianca e dei grandi occhiali da sole per non farsi riconoscere. Mentre il compagno Andrea indossava una giacca di pelle nera e la loro bambina una giacca a vento rosa fucsia. I tre hanno dunque passato una domenica di relax in un centro commerciale sulla Laurentina. Non poteva mancare una puntatina in uno dei negozi di giocattoli per la bambina e delle soste in profumeria e in negozi di abbigliamento da donna. Giorgia Meloni e Giambruno si sono anche scambiati baci e coccole come una "normalissima" coppia innamorata.