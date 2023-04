Lollobrigida, "La difesa della razza". Vergogna Repubblica in prima pagina

19 aprile 2023 a

No, la prima pagina di Repubblica non è uno speciale sul 25 aprile, la festa della Liberazione, la denuncia degli orrori del Fascismo e via dicendo. No, il titolo a sette colonne "La difesa della razza" è riferito alle parole del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, numero due di Fratelli d'Italia, che martedì in un ampio ragionamento sulle politiche del governo contro l'immigrazione clandestina e a sostegno di natalità e famiglia ha usato l'espressione "sostituzione etnica".

Ne è nato immediatamente un caso politico, con Elly Schlein e il Pd in piazza davanti a Montecitorio per annunciare la protesta contro il Dl Cutro ancora in discussione e lo stato d'emergenza sull'immigrazione ha parlato di "suprematismo bianco" a proposito dell'uomo di fiducia della premier Giorgia Meloni. Per Marco Travaglio, direttore del Fatto quotidiano, Lollobrigida e Meloni sono addirittura "dei clown" che "fanno solo porcate". Una intemerata, in collegamento a Otto e mezzo, superata di slancio dalla redazione di Repubblica.

Secondo il quotidiano diretto da Maurizio Molinari, il ministro "ha usato uno slogan suprematista". Quindi prende di mira la Meloni, che ha sottolineato come la mancanza di lavoratori non si risolve con gli stranieri ma con le donne". A pagina 2, un articolo ci va giù pesantissimo: "La teoria del complotto che ha ispirato le stragi da Utoya a Buffalo". Insomma, Lollobrigida rischia di finire sullo stesso piano di Breivik. E spicca a pagina 3 pure la vignetta di Ellekappa: "Lollobrigida parla come un suprematista bianco". "Invece è solo un cognato nero". Il terreno in vista del 25 aprile è già seminato, ora basta aspettare e raccogliere i frutti dell'odio.