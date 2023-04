Toscana, Giani elogia Salvini: "Perché lo apprezzo", caos nel Pd

19 aprile 2023 a

Eugenio Giani elogia Matteo Salvini e nel Pd cresce l'imbarazzo. Ammettendo il buon governo del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il governatore dem della Toscana pubblicamente ha detto: "Lo dico al ministro Salvini con grande rispetto perché di lui condivido e apprezzo la logica del fare in cui io mi ritrovo". Poi, citando due infrastrutture toscane spinte dal leader della Lega, ha aggiunto: "Sulla realtà lucchese con l'indicazione forte che ha dato per le assi stradali, sulla E78 che è il collegamento tra Siena e Grosseto dove insieme saremo a inaugurare il lotto 9 e sarà importantissimo. Ho visto un piglio che io sposo, mi piace e quindi su questo davvero sono convinto che, con interventi mirati, possiamo dare in tempi sufficientemente brevi delle risposte".

Giani ha fatto questo intervento inaspettato all’Unione degli industriali, dove è stato invitato per parlare di infrastrutture davanti a imprenditori e rappresentanti delle varie categorie. Salvini ha apprezzato le parole del governatore, condividendole sul suo profilo Facebook e commentando: "E se lo dice anche il governatore Pd della Toscana, vuol dire che stiamo lavorando bene. Avanti sulla strada della concretezza e del buonsenso!". Gli elogi, insomma, arrivano da chi meno te lo aspetti. Chissà cosa ne pensano dalle parti del Pd.