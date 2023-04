Giuseppe Conte, Marcello Sorgi: il piano di Virginia Raggi per farlo fuori

21 aprile 2023 a

Giorgia Meloni ed Elly Schlein aprono la strada ad altre donne. Con la prima, premier e leader di Fratelli d'Italia, e la seconda segretaria del Partito democratico, tutto può accadere. Secondo Marcello Sorgi non si esclude l'arrivo di altre donne alla guida di altre forze politiche. È il caso del Movimento 5 Stelle, dove Giuseppe Conte potrebbe vedersi soffiare il posto. Da chi? Da niente di meno dell'ex sindaco di Roma, Virginia Raggi. "La vittoria elettorale e poi l’arrivo di Meloni alla guida del governo hanno aperto una stagione in cui – finalmente, verrebbe da dire! – le leadership femminili si stanno affermando nei partiti", è la premessa della firma de La Stampa che ricorda anche le indiscrezioni su Forza Italia.

Con il ricovero di Silvio Berlusconi, si è a lungo parlato della possibile successione al vertice della figlia Marina. Ma anche nei 5 Stelle qualcosa sembra muoversi. "Dopo il tramonto di Grillo - si legge -, nel Movimento ricostruito a misura di Conte, s’affaccia una sfidante: Raggi". A detta di Sorgi l’ex prima cittadina è stata la protagonista, con la sua lista civica, del sit-in di mercoledì in Campidoglio contro il termovalorizzatore di Roma voluto dal sindaco Gualtieri.

Eppure non c'è fretta, perché "a sentire chi le è vicino punta sul logoramento del leader e sulla possibilità che dopo i mediocri (ma comprensibili in quel tipo di consultazioni) risultati elettorali nelle amministrative, anche alle Europee Conte possa non centrare l’obiettivo di una ripresa superiore a quella delle politiche". Ecco dunque il vero obiettivo: aspettare e, perché no, con l'aiuto di Alessandro Di Battista, arrivare allo scranno più alto preparando "una gara tra quattro donne". Che vinca la migliore.