Elly Schlein, agguato a sinistra: su cosa vogliono farla cadere M5s e Verdi

Elly Schlein è infastidita dall’ultima mossa dei grillini e del duo Fratoianni-Bonelli, che interpreta come un tentativo di metterla in imbarazzo. Lo scrive Maria Teresa Meli, che sul Corriere della Sera racconta l’irritazione della segretaria del Pd nei confronti del Movimento 5 Stelle e di Verdi-Sinistra, che hanno intenzione di presentare degli ordini del giorno contro il termovalorizzatore di Roma.

“Noi ci stiamo occupando di contrastare la destra che sta distruggendo l’occasione del Pnrr - è lo sfogo della Schlein con i suoi, raccolto dal Corsera - e quelli invece di proporre un’iniziativa comune delle opposizioni puntano a metterci in difficoltà e a dividere il fronte”. Secondo la Meli è chiara l’intenzione di 5 Stelle e rosso-verdi dietro questa mossa: “Intendono battere la grancassa della propaganda per far passare la segretaria dem come un’ambientalista solo a parole. Per questa ragione la leader e i suoi luogotenenti evitano di affrontare il problema”.

Per non commettere scivoloni ulteriori sul delicato tema del termovalorizzatore la Schlein ha dato ordine ai suoi di parlarne il meno possibile e di farlo con la massima prudenza. Infatti nelle ultime ore gli esponenti dem interpellati a riguardo nelle trasmissioni televisive sono stati molto cauti. “Ne parleremo apertamente senza pregiudizi”, si è limitato a dire Marco Furfaro. “Ci confronteremo con i nostri amministratori locali sul tema della transizione”, ha dichiarato Annalisa Corrado, che solo qualche mese fa era contraria al termovalorizzatore.