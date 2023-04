Che tempo che fa, Nordio sul 25 aprile: "Se fosse per me..."

23 aprile 2023 a

"Se fosse per me il 25 aprile dovrebbe diventare una festa europea, perché la resistenza non fu un fenomeno esclusivamente italiano": Carlo Nordio lo ha detto a Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 3. Il ministro della Giustizia, in collegamento con la trasmissione, ha parlato insomma di un argomento parecchio divisivo in questi giorni. E ha spiegato: "La Resistenza iniziò in Francia nel 1940 con un gruppo che era nazionalista conservatore, poi ci furono la resistenza olandese, quella danese, quella russa e anche una resistenza tedesca".

"Ne farei una festa europea - ha aggiunto il ministro - perché la distruzione e la sconfitta del nazifascismo è un elemento che deve unificare le democrazie. Vorrei aggiungere che il mio primo gesto politico come ministro, quando fui nominato nel novembre dell'anno scorso, fu quello di recarmi al monumento ai partigiani di Parigi fucilati dai nazisti. E sono stato il primo ministro nella storia italiana a recarsi in questo luogo sacro dove è iniziata la resistenza francese".

"Quindi lei - ha detto Nordio rivolgendosi a Fazio - può immaginare quale sia il mio sentimento di devozione nei confronti di chi ha combattuto il nazifascismo". E infine un altro particolare: "Io mi onoro dell'amicizia di una resistente italiana, Paola Del Din, che si avvicina felicemente ai 100 anni, medaglia d'oro della resistenza".