Berlusconi rompe il silenzio dal San Raffaele: "Ecco cos'è il 25 Aprile"

24 aprile 2023 a

a

a

Silvio Berlusconi rompe il silenzio dall'ospedale San Raffaele per lanciare un messaggio a tutti gli italiani in vista del 25 Aprile: "Nel 2009, poche settimane dopo il terribile Terremoto che colpì l’Aquila, mi recai a Onna per celebrare la Festa della Liberazione. Avevo scelto quel piccolo comune d’Abruzzo, che era stato teatro di una tremenda strage operata dai nazisti durante la guerra e che aveva subito profondi danni e gravi perdite per il terremoto, perché avevo visto nello slancio di solidarietà che aveva unito tutti gli italiani alle popolazioni colpite, lo stesso spirito che tanti anni prima aveva consentito all’Italia di risorgere dalle rovine della guerra", afferma il Cavaliere.

"Questo - conclude - è un patrimonio, un principio fondante della nostra convivenza civile, che appartiene a tutti gli italiani, senza esclusione alcuna. L’anniversario del 25 aprile 1945 è dunque l’occasione per riflettere sul passato, ma anche per ragionare sul presente e sull’avvenire di questo nostro meraviglioso Paese. E dunque: Viva il 25 aprile, la festa della libertà, della pace e della democrazia. La festa di tutti gli italiani che amano la libertà e vogliono restare liberi!". Il Cavaliere dunque ha voluto far sentire la sua voce anche per spegnere le inutili polemiche che la sinistra ha fatto divampare attorno a una festività in cui si riconoscono tutti gli italiani.