Sondaggio, balzo in avanti di Forza Italia. Vola Salvini: tutte le cifre

La fine del Terzo Polo, in seguito alla rottura tra Carlo Calenda e Matteo Renzi, ha avvantaggiato una forza politica in particolare, quella di Silvio Berlusconi. Come evidenziato dall'ultimo sondaggio settimanale di Termometro Politico, Forza Italia ha fatto un balzo in avanti che l'ha portata a essere il quinto partito del Paese con il 7,5% dei consensi.

Dietro gli azzurri c'è Azione al 4,3%. Più in basso invece Italia Viva al 2,5%, sotto la soglia di sbarramento. Al primo posto continua a esserci Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni col 29,2% dei consensi. A seguire il Pd di Elly Schlein, in rialzo al 18,7%. Resta sempre alta, comunque, la fiducia degli italiani nella premier Meloni, sostanzialmente stabile al 43,7%. Per quanto riguarda le altre forze politiche, il Movimento 5 Stelle, con un calo dello 0,2%, si attesta al 16,2%. In risalita, proprio come Forza Italia, è anche la Lega di Matteo Salvini che, stando all'ultima rilevazione, è ora al 9,7%. In fondo alla classifica, infine, ci sono +Europa e Per l'Italia con Paragone appaiate al 2,4%. Seguono Sinistra/Verdi al 2,2% e Democrazia Sovrana e Popolare e Unione Popolare all'1,5%.

Oggetto del sondaggio anche le parole di Francesco Lollobrigida sul calo della natalità e l'aumento degli stranieri in Italia. Le sue affermazioni hanno trovato d'accordo il 46,4% degli italiani. In particolare, il 16,5% dà ragione al ministro e un ulteriore 29,9% pensa che questa "sostituzione etnica" sia pilotata da alcune élite. Il 30,5% ritiene invece che non ci sia da preoccuparsi in quanto diventare una società multietnica può essere positivo; mentre per il 19,5% l'aumento delle persone di origine straniera non è un fatto né positivo né negativo.