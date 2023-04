Elly Schlein ridicolizzata da Bonifazi: "Chi lascia il Pd? Magari..."

27 aprile 2023 a

a

a

Fuga di massa dal Pd di Elly Schlein, un partito troppo a sinistra. L'ultimo addio eccellente è stato quello di Enrico Borghi. Ma rumors e indiscrezioni, sia mediatiche sia parlamentari, riferiscono di nuovi e imminenti passi indietro. La slavina s'ingrossa, è fuga di massa dal Nazareno.

Ed in questo contesto ecco che Elly Schlein sceglie di parlare con Vogue, per il quale posa anche in copertina, a cui confessa candidamente di avere una consulente per l'immagine e lo shopping, o meglio come dice la segretaria una "armocromista", la quale si fa pagare profumatamente. Frasi che ovviamente sconcertano la sinistra e i compagni, gente che vede com il fumo negli occhi il "personal shopper".

"I soliti psicodrammi". Pd sbriciolato, lo sfogo della Moretti che la dice lunghissima

E sulle due circostanze - fuga di massa dal Pd e consulente per lo shopping di Elly Schlein - ecco cannoneggiare Francesco Bonifazi, ex Pd e oggi deputato di Italia Viva, il quale passa all'attacco su Twitter. "Tutti a chiederci: chi sarà il prossimo del Pd a entrare in Italia Viva? Non possiamo rispondere. Magari stiamo trattando riservatamente con l’armocromista e la personal shopper di Elly Schlein, chissà", conclude Bonifazi aggiungendo l'hashtag #SiScherza. Un tweet con cui colpisce nel segno.