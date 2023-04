Pd, Malpezzi contro Schlein: "Borghi? Dica qualcosa su cosa è successo!"

27 aprile 2023 a

a

a

L’addio di Enrico Borghi, che è passato a Italia Viva, ha preso in contropiede il Pd e soprattutto Elly Schlein, che non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sull’accaduto. La segretaria viene descritta dagli ambienti dem come “stupita e non preoccupata”, ma l’allarme è scattato all’interno del partito e c’è chi vorrebbe una presa di posizione da parte della Schlein.

A partire dalla senatrice Simona Malpezzi, che ha espresso il suo punto di vista sull’addio di Borghi ai microfoni di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1: “Io non lascio assolutamente il Pd, non mi è mai passato dall’anticamera del cervello. Non c’è nessun fuggi fuggi, alcuni hanno fatto scelte diverse, che io non condivido, perché il Pd ha al suo interno la componente riformista e pluralista. Non mi ero minimamente accorta della volontà di Borghi di uscire dal Pd, su di lui c’erano anche dei progetti, ci stava ragionando anche il capogruppo. Chi è uscito sostiene che il partito abbia cambiato pelle ma non è così”.

Borghi ha fatto sapere di aver provato a parlare con la Schlein, ma senza successo: “Questo lo dice lui - ha affermato la Malpezzi - dopo di che mi aspetto che nei prossimi giorni Schlein dica qualcosa su quanto avvenuto. C’è sempre dispiacere quando qualcuno esce dal partito, ma c’è anche la necessità di ribadire che il Pd è una grande casa. Chi esce dal partito, diciamolo, sbaglia e io ho chiesto a Borghi di dimettersi dal Copasir”.