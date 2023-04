Schlein, "avete capito qualcosa?": l'insospettabile che la demolisce dalla Merlino

27 aprile 2023 a

a

a

"Non si è capito la Schlein dove sta andando": Fabrizio Roncone lo ha detto nello studio di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7. Il cronista del Corriere della Sera, in particolare, ha accusato la segretaria del Partito democratico di non essere chiara in merito a molti dei temi dell'attualità. "Su alcuni temi è sembrata più il capo di un movimento che il segretario di un partito; temi che comunque non sono nell'imminenza e nel problema del pranzo e della cena di milioni di italiani", ha spiegato.

"Chi lascia il Pd per Italia Viva? Magari...": Elly Schlein ridicolizzata da Bonifazi

Facendo riferimento a un caso specifico, poi, il giornalista del Corsera ha aggiunto: "Lei dice di essere un'ambientalista però poi sull'inceneritore di Roma ha detto 'noi saremmo quasi contrari ma il problema non si pone perché lo subiamo'. I 5 Stelle pongono un interrogativo che io credo cominci a esserci anche nell'elettorato del Pd e cioè: la Schlein cosa pensa? Se io leggo la sua ultima intervista, non capisco la sua posizione su quasi tutti i temi".

Fabrizio Roncone a L'Aria che tira

"Chiedo 300 euro l'ora più Iva. Ma a Elly...": shopping, Schlein sconcertante

A sottolineare questa poca chiarezza nella Schlein è stato anche Paolo Mieli nel suo editoriale sul Corsera. "L’attuale sinistra appare destrutturata come mai lo è stata nella sua lunga storia. Ed è probabilmente questa circostanza che — nelle rare occasioni in cui è costretta a rispondere a delle domande in pubblico — fa scivolare Schlein nei gorghi di nebbiose fumisterie che le consentono di affrontare in qualche modo l’imbarazzante situazione in cui viene a trovarsi chi deve pronunciare dei chiari 'sì' o dei netti 'no'. Cosa per lei al momento impossibile".