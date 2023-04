Angelo Bonelli, malore in aula: stop alla seduta

28 aprile 2023 a

Dopo la bocciatura del Def ieri alla Camera, oggi un nuovo imprevisto ha rischiato di far saltare tutto. Un deputato, infatti, si è sentito male a Montecitorio durante il dibattito sul Def. E per questo la seduta è stata immediatamente sospesa. Ad accusare il malore è stato Angelo Bonelli, di Alleanza Verdi Sinistra, che poi si è ripreso ed è stato accompagnato fuori. Tutto sarebbe successo poco dopo il suo intervento in Aula. Bonelli, rivolgendosi alla maggioranza con toni concitati, aveva detto: "Non vi vergognate un poco di come governate questo paese? La cifra del vostro agire è l’incompetenza".

"Un capogiro", avrebbero riferito alcuni deputati lasciando l'emiciclo. Subito sono arrivati gli assistenti parlamentari per soccorrere il deputato. La sospensione, comunque, è durata solo qualche minuto e poi la seduta poi è ripresa. Poi Bonelli è stato accompagnato in infermeria, come spiegato da un altro deputato. Alla ripresa dei lavori Matteo Richetti del Terzo Polo gli ha mandato "un grande in bocca al lupo". Ad accompagnare le sue parole un applauso unanime da parte di tutta l'Assemblea di Montecitorio. Dalla Camera, nel frattempo, è trapelata la notizia secondo cui Bonelli si starebbe sottoponendo a dei controlli nell'infermeria, ma in ogni caso sarebbe cosciente.

Intanto, dopo il caos di ieri per la mancata approvazione dello scostamento di bilancio, il capogruppo di Forza Italia alla Camera Paolo Barelli, nella dichiarazione di voto in aula, ha spiegato: "Non c'è nessuna crisi politica in atto, anche se ammetto che era meglio concludere ieri l’approvazione del Def. I partiti che sostengono il governo Meloni sono uniti nel far sì che oggi venga approvato il documento".