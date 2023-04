Andrea Augello, il dramma: morto a 62 anni il senatore FdI

28 aprile 2023 a

E' morto il senatore Andrea Augello, un lutto che travolge la premier Giorgia Meloni e tutta la comunità di Fratelli d'Italia di cui l'onorevole era una storica e stimatissima colonna. A darne la notizia su Facebook la moglie, Roberta Angelilli, con poche commoventi parole: "In cielo ti accompagnino gli angeli. Addio Andrea Augello, rimarrai per sempre nei nostri cuori", ha scritto. Il senatore era malato da tempo ed è scomparso a soli 62 anni.

Commosso l'annuncio a Palazzo Madama dato da Ignazio La Russa, presidente del Senato e suo compagno di partito. "Purtroppo è arrivata la conferma: qualche ora fa è venuto a mancare un nostro collega, il senatore Andrea Augello. Credo fosse doveroso riferirlo e dedicargli qualche secondo di silenzio". Dall'Assemblea si è poi levato un applauso in onore del parlamentare.

Immediati i ricordi dei meloniani. "Ad Andrea Augello va riconosciuto il carisma, il coraggio e l'intelligenza dei ragazzi di Sommacampagna, dei fratelli maggiori che, negli anni '80 e '90, ci formarono, guidarono e ci fecero diventare quello che siamo, insieme ai nostri padri. La morte è solo un andare oltre. Non ci vedrà mai vinti. In alto i cuori per Andrea", sono le parole di Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura alla Camera. Al suo cordoglio si aggiunge quello di Marco Silvestroni, segretario di Presidenza e presidente provinciale della federazione romana di Fratelli d'Italia: "Le mie personale vicinanza e le condoglianze di tutta la federazione provinciale di Fratelli d'Italia di Roma per la scomparsa del senatore e carissimo amico Andrea Augello".