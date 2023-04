Matteo Salvini, "notizie che fanno male": lo strazio per sette morti

28 aprile 2023 a

Nel giro di un paio di giorni si sono consumate due tragedie sulle strade della Puglia. Nella serata del 27 aprile a Ginosa, in provincia di Taranto, hanno perso la vita tre persone - tutte di un’età compresa tra i 25 e i 30 anni - a causa di un incidente stradale. Due giorni prima erano morti quattro ragazzi, tra i 17 e i 27 anni, a causa di uno scontro tra due auto a Bitonto, in provincia di Bari.

“Notizie che fanno male”, ha dichiarato Matteo Salvini, che ha scritto un messaggio su quanto accaduto: “In poche ore, sulle strade pugliesi, sette giovani hanno perso la vita e tre stanno lottando. Da papà, la mia commossa vicinanza alle famiglie raccolte nel dolore più grande. A loro va il nostro pensiero e la nostra preghiera. Da ministro, il mio impegno per proseguire il lavoro, sul fronte normativo ed educativo: serve ogni misura possibile - ha chiosato - e la collaborazione di tutti per ridurre le stragi sulle strade”.

Per quanto riguarda l’incidente di Ginosa, non si esclude l’ipotesi di un sorpasso azzardato: il tratto in cui si è consumato l’impatto mortale è un rettilineo, ma pare che la strada in questione presenti molte criticità. Più chiaro quanto accaduto a Bitonto, con uno scontro frontale che si è verificato lungo la strada 231.