Gribaudo muta e in imbarazzo: "Un po' di pudore", chi stronca la Schlein

28 aprile 2023 a

a

a

"Tutti abbiamo l'armocromista: la mamma, il fidanzato, la fidanzata, uno che ti dice se un colore ti sta bene o no. La differenza è che noi non la paghiamo 300 euro l'ora". Il giornalista e imprenditore Giuliano Guida Bardi, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, inquadra subito il caso di Elly Schlein e della sua armocromista, pagata (profumatamente) per scegliere vestiti, look e acquisti nei negozi di abbigliamento.

Ecco la "personal shopper" da 300 euro l'ora della Schlein: foto pazzesche | Guarda

"Ha ragione Stefano Feltri (l'ex direttore del Domani, ospite in studio, che ha appena finito il suo intervento, ndr), questo caso banale racconta molto di noi. Non è vero che è un caso, ci dice che un segretario politico sceglie di uscire prima del Festa del Lavoro e subito dopo il 25 Aprile per dire che paga 300 euro l'ora la competenza di una persona che ti dice quali giacche mettere". Chiara Gribaudo, vicepresidente del Pd, braccio destro della Schlein (e sua ex coinquilina) ha un sussulto, forse di imbarazzo.



"Tra 25 Aprile e 1 maggio, è stata una scelta?". Guarda il video di Otto e mezzo





"E' stata una scelta?", domanda la Gruber sconcertata. "Se è una scelta è stata una scelta sbagliata - replica Guida Bardi -, se è una disattenzione che non è possibile consentire a un politico che ha un ruolo così importante". "La Schlein è una parlamentare e prende 15-16mila euro al mese, può anche spendere 300 euro per chi le prende i vestiti. Ma non può dirlo... E allora è ipocrisia". "No, io lo chiamo pudore, un po' di pudore certe volte è utile", chiude il caso Guida Bardi.