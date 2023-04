Meloni a Londra? Dal "Fatto" e Natangelo fango sull'intera famiglia

29 aprile 2023 a

Forse è più forte di lui: Natangelo ci ricasca, ascolta il richiamo della foresta (o del direttore Marco Travaglio?) e versa una nuova colata di fango e veleno su Giorgia Meloni e la sua famiglia. Il vignettista del Fatto quotidiano pochi giorni fa era finito invischiato in una bufera politica per il suo "sapido" schizzo in prima pagina in cui ironizzava sul ministro Francesco Lollobrigida e le sue frasi sulla "sostituzione etnica", immaginando sua moglie Arianna Meloni (sorella della premier) a letto con un immigrato.

Sessismo, razzismo, odio politico, chi più ne ha più ne metta. Ma siccome la satira è sacra, il prode Nat persevera e realizza un'altra vignetta più o meno sul tema. Questa volta l'occasione è la trasferta diplomatica della presidente del Consiglio a Londra, dove ha incontrato il premier britannico Rishi Sunak.

Accolta da star, la leader di Fratelli d'Italia ha stretto con l'esponente dei Tories un patto politico a 360 gradi, non solo sull'immigrazione. Insieme alla Meloni c'erano il compagno Andrea Giambruno, giornalista di Mediaset, la loro figlia Ginevra di 6 anni e lo stesso ministro Lollobrigida.

E Natangelo che fa? Titola "Viaggio di Stato", presentando "la delegazione Meloni a Londra" e citando i presenti come "la presidente del Consiglio", "il compagno del consiglio), "la figlia del Consiglio" e "il marito della sorella del Consiglio". Sotto-testo: una gita di famiglia, più che una missione politica. Mescolare pubblico e privato come strumento di polemica d'altronde è un vizietto del Fatto e della sinistra in generale.

D'altronde, pochi giorni fa in occasione del 25 Aprile, qualche esagitato aveva non solo pensato di augurare la morte alla premier Meloni (fatto, purtroppo, ricorrente in certi circuiti mediatici) ma pure aveva sognato di vedere la figlia Ginevra ghigliottinata.