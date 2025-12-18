Alessandro Borghese zittisce i "rosiconi": "Cos'è la cucina italiana"

Libero logo
giovedì 18 dicembre 2025
La cucina italiana patrimonio Unesco. Il riconoscimento ha reso orgogliosi molti, ma non tutti. In diversi hanno infatti contestato Giorgia Meloni che ha osato dirsi felice e ricordare che "siamo primi al mondo". Basti pensare al Times, che ha definito "truffa" la decisione. In casa, invece, a criticare le parole del premier è stata Elsa Fornero. Ma anche Pier Luigi Bersani che in tv ha affermato: "Io sono favorevolissimo, ma non vorrei che ci riducessimo a mangiare verze". Ed ecco che a loro ci pensa Alessandro Borghese.

In occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di "Quattro ristoranti", lo chef ironizza: "Se vi abbuffate al ristorante ora, vi siete solo acculturati. Basta sensi di colpa". E sulla nuova stagione del programma, Borghese premette: "C'è tanta voglia di raccontare il territorio e il cibo dell'Italia. Faccio questo lavoro da 35 anni, ma continuo a stupirmi. I piatti nuovi arrivano sempre, per me sono una grande scoperta". 

Tra gli ultimi a criticare la cucina italiana Valeria Fonte, attivista femminista finita alla ribalta delle cronache in quanto indagata per stalking e diffamazione dalla procura di Monza dopo la denuncia presentata da un uomo che avrebbe tradito e poi lasciato una loro amica. Proprio lei su Instagram ha definito la nostra cucina "patriarcale e colonialista". Insomma, come direbbe Borghese, una rosicata. 

