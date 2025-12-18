Alessandro Borghese zittisce i "rosiconi": "Cos'è la cucina italiana"

La cucina italiana patrimonio Unesco. Il riconoscimento ha reso orgogliosi molti, ma non tutti. In diversi hanno infatti contestato Giorgia Meloni che ha osato dirsi felice e ricordare che "siamo primi al mondo". Basti pensare al Times, che ha definito "truffa" la decisione. In casa, invece, a criticare le parole del premier è stata Elsa Fornero. Ma anche Pier Luigi Bersani che in tv ha affermato: "Io sono favorevolissimo, ma non vorrei che ci riducessimo a mangiare verze". Ed ecco che a loro ci pensa Alessandro Borghese.

In occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di "Quattro ristoranti", lo chef ironizza: "Se vi abbuffate al ristorante ora, vi siete solo acculturati. Basta sensi di colpa". E sulla nuova stagione del programma, Borghese premette: "C'è tanta voglia di raccontare il territorio e il cibo dell'Italia. Faccio questo lavoro da 35 anni, ma continuo a stupirmi. I piatti nuovi arrivano sempre, per me sono una grande scoperta".