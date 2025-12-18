Jannik Sinner, "le parole a Cahill": una profezia da brividi

Fabio Colangelo è una delle voci più autorevoli del tennis italiano: allenatore, commentatore televisivo per Sky e uomo di campo, negli ultimi due anni ha seguito da vicino Lorenzo Sonego, vivendo in prima persona i ritmi intensi e le pressioni del circuito. Intervistato da Fanpage.it, Colangelo ha parlato di tutto: dalle Next Gen, che commenterà su Sky, alle aspettative spesso eccessive sui giovani talenti, fino al confronto inevitabile con l’era di Federer, Nadal e Djokovic. “Bisogna recuperare memoria e cultura tennistica — spiega — e non confondere le eccezioni con la normalità”.
Esempio perfetto, il brasiliano Joao Fonseca. "Oggi tutti si aspettano quello che è successo nell’era Federer-Nadal-Djokovic. E quindi si dice: 'Ah, ma Fonseca…'. Fonseca vince le Next Gen Finals, va in Australia, prende a pallate Rublev e allora la gente si aspetta che Fonseca possa entrare subito in top ten", sottolinea Colangelo. "Se ti ricordi, c’è stato Cahill che, dopo quel risultato, ha chiesto a Jannik: 'Secondo te Fonseca come chiude l’anno?'. E Jannik ha risposto: 'Nei primi 25'. E Fonseca ha chiuso 24. Non perché sia una magia, ma perché Jannik conosce il tennis e sa che Fonseca ha 19 anni e che, a quell’età, ci sono una marea di difficoltà e di aspettative. Io ero sul campo quando Fonseca ha giocato con Sonego al secondo turno: sembrava di stare al Maracanã. E quel ragazzo ha 19 anni. Fino al giorno prima in Brasile lo conoscevano perché aveva già fatto bene a Rio e aveva vinto le Next Gen, ma il grande pubblico no. Poi giochi contro Rublev, top ten, al primo turno in Australia in un match serale, lo batti nettamente e diventi 'il nuovo fenomeno'. Ma addosso ti arriva una quantità enorme di aspettative".
Sul fronte giovani, Colangelo segnala Tien, Basavareddy e Landaluce come prospetti interessanti, pur sottolineando che l’entusiasmo precoce può essere fuorviante. “Ci sono ragazzi che non possono essere presi come esempio perché sono un’eccezione — dice — Sinner 2001, Alcaraz 2003, e non si può pretendere che ogni 2005-2006 esploda subito allo stesso modo”.
Parlando di Sinner, Colangelo sottolinea la sua forza mentale fuori dal comune, capace di affrontare stagioni complesse e pressioni enormi. “Ha fatto una stagione incredibile — afferma –— sapendo già dalla primavera quello che era successo con i test antidoping e continuando a ottenere risultati nonostante tutto. Per me è fuori dal normale, come atleta a 360 gradi, uno o due per generazione”.
Colangelo risponde anche indirettamente a Sinner e al suo entourage, ricordando come i giovani debbano essere valutati con equilibrio. Racconta le sfide logistiche e fisiche delle trasferte internazionali, la gestione dei viaggi lunghi e dei cambi di superficie, sottolineando che “anche vincere una partita ogni due giorni non significa che il corpo recuperi davvero”. Oggi Colangelo si dedica alla telecronaca, con uno stile semplice e diretto, pensato per un pubblico nuovo e trasversale. Dal 22 al 28 dicembre, la “Sinner Week” su Sky celebrerà la stagione 2025 e i principali match italiani, con focus su Jannik e il suo dominio alle ATP Finals.