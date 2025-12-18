Libero logo
Gianni Morandi, il duro sfogo dell'ex moglie: "Perché lo ho lasciato"

giovedì 18 dicembre 2025
Gianni Morandi, il duro sfogo dell'ex moglie: "Perché lo ho lasciato"

1' di lettura

"Il matrimonio con Gianni Morandi è finito per colpa della noia, mi lasciava per il pallone": lo ha rivelato Laura Efrikian, ex moglie di Morandi, nello studio di Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1, la puntata in questione è quella di giovedì 18 dicembre L'attrice, poi, ha parlato anche del dolore, mai superato, per la perdita della loro primogenita. Un racconto pieno di commozione perché "quando fai un figlio e muore, non lo dimentichi più, invecchia con te", ha detto.

Parlando ancora con tanta commozione, ha aggiunto: "La perdita di un figlio non si supera. Possono passare cento anni, ma quando fai un figlio e muore, non lo dimentichi più. Vive con te mentre tu invecchi. Certe volte possiamo dimenticarci, però poi ritorna, c’è sempre". E ancora: "Qualche volta mi capita di avere delle giornate - una specialmente in Africa - in cui stavo male, ma non avevo nulla. Era il giorno della Befana, il giorno della nascita di mia figlia, il mio corpo lo ricorda. Spesso mi scappa e dico di essere mamma di tre figli, non solo due". 

