Forza Italia, 3 nomi a sorpresa: colpo-Berlusconi, chi sale sul palco

Fervono i preparativi per la convention di Forza Italia dei prossimi 5 e 6 maggio, appuntamento in cui si attende anche l'intervento di Silvio Berlusconi, tutt'ora ricoverato al San Raffaele ma in netto miglioramento e determinato ad essere presente in qualche modo (fosse per lui, anche di persona, tanto che il Cav spingerebbe per le dimissioni dall'ospedale).

E secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Forza Italia starebbe puntando su alcuni nomi a sorpresa per l'evento. Nomi sportivi, in ossequio alla tradizione popolare di Forza Italia. Una volontà di Antonio Tajani, che avrebbe dato mandato a Giuseppe Incocciati - ex calciatore di Milan e Napoli e oggi consigliere con delega allo sport del vicepremier - di cercare proprio i nomi adatti all'appuntamento.

Da giorni si inseguivano indiscrezioni che puntavano a Daniele Massaro, Fabio Capello, Arrigo Sacchi e anche Gianfranco Zola. I primi tre nomi legati a doppio filo alla storia del Milan, cardine dell'epopea berlusconiana. I nomi, però sarebbero saltati.

Così si è tornati al lavoro, alla ricerca. E ora, secondo il Corsera, in cima alla lista ci sarebbero Antonio Cabrini, l'ex stella della Juve, Alessandro Altobelli e per ultimo Beppe Dossena. Si tratta di tre persone molto vicine a Incocciati e che avrebbero dato la loro disponibilità alla convention di Forza Italia. La conferma arriva proprio da Incocciati: "C'è stato un confronto e abbiamo deciso con Tajani che saranno loro tre: Cabrini, Dossena e Inocciati".

E come mai proprio loro? "Rappresentano tre storie di successo e verranno a dare la loro testimonianza. Chi meglio di loro è riconosciuto in tutto il mondo? Si tratta di tre campioni del mondo che possono essere un esempio per le generazioni future", conclude Incocciati.