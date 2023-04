Silvio Berlusconi, "come ha trasformato la stanza d'ospedale": rumors dal San Raffaele

30 aprile 2023 a

Silvio Berlusconi ha trasformato in un ufficio la stanza del San Raffaele in cui si trova ricoverato. Lo scrive il Corriere della Sera, secondo cui il Cav si sta tenendo aggiornato su tutto: “Legge le agenzie, segue tutte le edizioni dei tg e anche i programmi di approfondimento”. Il leader di Forza Italia ha messo nel mirino la convention del partito che si svolgerà a Milano il 5 e 6 maggio. Negli ultimi giorni ha sentito più volte Maurizio Gasparri a telefono per tenersi aggiornato su ogni dettaglio riguardante l’evento.

Pur non essendo più in terapia intensiva, Berlusconi è sempre sotto l’occhio vigile del professore Zangrillo: al responso dei medici è legata la partecipazione del Cav. “Da parte nostra non ci sarà alcuna forzatura - è la confidenza di Gasparri riportata dal Corsera - posso dire di averlo sentito tonico, pimpante. Tutto nella normalità, come se non fosse successo nulla”. Conoscendo la tempra di Berlusconi, è facile immaginare che farà di tutto per partecipare alla convention.

Gli scenari valutati dai dirigenti di Forza Italia sono sostanzialmente tre: il primo è il più ottimistico e prevede un video di qualche minuto, registrato o magari addirittura in diretta; il secondo riguarda una telefonata o un messaggio audio; il terzo prevede un testo scritto che verrebbe letto davanti a tutti i presenti. Molto dipenderà da come si sentirà il Cav nelle ore immediatamente precedenti alla convention del partito.