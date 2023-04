Silvio Berlusconi, "niente sale d'albergo": una storica decisione dal San Raffaele

29 aprile 2023 a

a

a

C’è grande attesa per la convention milanese di Forza Italia, che si svolgerà il 5 e 6 maggio. Silvio Berlusconi dovrebbe intervenire sabato: per gli organizzatori il massimo sarebbe una sua telefonata in diretta, altrimenti è possibile che ci sarà un video o comunque un messaggio. I big del partito fanno trapelare un certo ottimismo sul fatto che il Cavaliere farà sentire la sua voce in tale circostanza.

Berlusconi nel cuore della notte... rumors clamorosi dal San Raffaele

Nel frattempo l’ex premier ha passato un’altra notte tranquilla: è ricoverato dal 5 aprile al San Raffaele di Milano per curare un’infezione polmonare nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. Fonti sanitarie hanno inoltre fatto sapere che al momento non sono previsti bollettini medici per il fine settimana. Tornando alla convention del prossimo weekend, l’intenzione è di riproporre il primo schema berlusconiano, quello della storica discesa in campo nel 94’.

"Papà, sono qui!". Attimi di terrore: chi prova a fare incursione da Berlusconi

Per l’occasione verrà allestita una scenografia all’americana, che farà da sfondo a convegni, dibattiti, discorsi e strategie. “Niente sale d’albergo ma una location adatta ad effetti scenici per rilanciare Forza Italia e riportarla ai fasti di un tempo”, ha svelato all’Agi uno degli organizzatori della convention. È prevista la presenza di circa 1500 persone, la maggior parte delle quali provenienti dalla Lombardia.