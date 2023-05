Giorgetti affonda Schlein: "Perché quelli che leggono Vogue sono inca***ti"

01 maggio 2023 a

a

a

Giancarlo Giorgetti ha sfoderato l’arma del sarcasmo per assestare un duro colpo a Elly Schlein. Il Cdm ha varato il nuovo decreto lavoro, che prevede un pacchetto di misure a favore dei redditi più bassi e una maggiore flessibilità nell’applicazione dei contratti a termine, oltre alla sostituzione del reddito di cittadinanza con il nuovo assegno di inclusione.

Bufera per l'armocromista? Incredibile Elly Schlein: dove si presenta la piddina

Intervenuto a un intervento della Lega a Brescia, il ministro dell’Economia ha commentato il decreto e ha tirato in ballo anche l’intervista che Schlein ha rilasciato a una famosa rivista di moda. “Abbiamo fatto fare una ricerca di mercato - ha dichiarato Giorgetti - e abbiamo scoperto che c’erano due possibilità: da una parte i lettori di Vogue e dall’altra i lavoratori dipendenti che guadagnavano sotto i 35mila euro”.

"Prima ne parla, poi...": Storace fa a pezzi la Schlein, la frase che svela cos'è il Pd

“Dopo questa ricerca di mercato abbiamo deciso di aiutare i lavoratori dipendenti che guadagnano meno di 35mila euro l’anno. Naturalmente quelli che leggono Vogue sono molto inca***ti, ho visto oggi che hanno contestato questa misura”, ha chiosato Giorgetti. Tralasciando la stoccata alla Schlein, in giornata Giorgia Meloni ha affidato a un video il suo commento sul decreto lavoro: “Io sono molto fiera che il governo abbia scelto di festeggiare il primo maggio con i fatti e non con le parole e credo fosse dovuto un ulteriore sostegno ad un’economia che, pur in difficoltà, ci sta dando grandi soddisfazioni, con una crescita superiore alle altre nazioni europee”.