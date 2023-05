Giuseppe Conte dà lezioni alla Meloni? Con lui aumenti per un caffè

02 maggio 2023 a

Giuseppe Conte ha perso l'ennesima occasione per tacere. Il leader del Movimento Cinque Stelle ha fatto dell'ironia sul Cdm del governo del primo maggio e ha attaccato a viso aperto Giorgia Meloni. Nel corso della giornata di ieri, mentre l'esecutivo ha varato misure concrete per portare ossigeno nelle tasche degli italiani e aumenti in busta paga che vanno dagli 80 ai 100 euro in più per i lavoratori, l'ex premier ha passato l'intera giornata a martellare sminuendo le misure fortemente volute dalla maggioranza di centrodestra. "Questo governo ha introdotto il decreto precariato, ha deciso di fare la festa ai lavoratori", ha affermato l'ex premier in un video sui social.

"Con il decreto dignità nel 2018 eravamo andati nella direzione giusta, ora torniamo indietro, nella direzione del jobs act di Renzi. Siamo alla restaurazione più becera, si uccidono i sogni dei giovani e i loro progetti di vita. Si smantella il reddito di cittadinanza e si criminalizzano i poveri”. E ha continuato: “Un governo serio oggi si sarebbe riunito per approvare il salario minimo”. Peccato però che proprio il suo governo, quello giallorosso, ha raggirato i lavoratori con un taglio del cuneo fiscale davvero microscopico.

Numeri alla mano, il governo Meloni ha quadruplicato l'intervento sulle buste paga messo sul campo dal governo Conte. Il decreto varato dal governo m5s-Pd, guidato proprio da Conte nel 2020, portà nelle tasche dei lavoratori 20 euro netti in più. L'ex sottosegretario della Lega, Massimo Bitonci, fulminò Conte con una frase epica: "Meno di un caffè al giorno". E ora Giuseppi dà pure lezioni.