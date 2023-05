Meloni, profezia-delirio di Travaglio: "Massacri, cosa accadrà"

02 maggio 2023 a

Marco Travaglio la spara davvero grossa. Il direttore del Fatto Quotidiano, ospite a Otto e Mezzo di Lilli Gruber, mette nel mirino il governo. Il decreto lavoro varato dal Consiglio dei Ministri il primo maggio a quanto pare per Travaglio è indigesto. Di fatto il provvedimento del governo che mette in tasca agli italiani risorse fresche con aumenti in busta paga che arrivano fino a 100 euro non sarebbe gradito dalle parti del Fatto.

E così in tv Travaglio dipinge scenari terrificanti con particolare livore contro l'esecutivo: "Questo decreto reintroduce il lavoro schiavistico, sono misure che non aiutano i lavoratori. Misure che esprimono tutta l'austerity che piace tanto all'Europa", afferma Travaglio. Ma questo è solo l'antipasto. Poi arriva la profezia da incubo a cui, probabilmente crede solo Marco Travaglio: "Queste misure porteranno a un massacri sociale terrificante, mi aspetto uno scenario davvero pesante che si dovrà per forza ritorcere contro questo governo". Insomma, Travaglio si traveste da gufo.

Poi alza ancora il tiro: "Questi che hanno varato il decreto sperano che i poveri non votino, sperano in un alto astensionismo, gli resta solo questo da fare. Chi vara provvedimenti come questi esclude i poveri e i giovani e dunque spera nel non-voto". Balle colossali.