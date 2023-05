Sondaggio Supermedia, Berlusconi? Sorpresa infinita: le cifre di Forza Italia

04 maggio 2023 a

La Supermedia dei sondaggi realizzata da YouTrend per Agi non fa registrare grandi scossoni rispetto alla scorsa settimana. Come sottolineato dagli esperti, ci troviamo in una fase in cui è la stabilità a farla da padrone nelle intenzioni di voto degli italiani. Si nota comunque una leggera tendenza che favorisce il centrosinistra: quello del centrodestra è un calo poco rilevante e soprattutto fisiologico, dato che essendo al governo c’è una maggiore esposizione alle critiche.

Fratelli d’Italia è sempre per distacco la prima forza del Paese: il partito di Giorgia Meloni è rilevato al 28,8% (-0,1). Continua a rosicchiare qualche decimo di punto il Pd, che con Elly Schlein si è stabilizzato sopra al 20%: per la precisione i dem sono dati al 20,4% (+0,3). In leggera crescita anche il Movimento 5 Stelle, che finora è stato massacrato dal Pd a trazione Schlein: i grillini sono rilevati al 15,9% (+0,2). Ancora sotto la doppia cifra la Lega, con Matteo Salvini che sta cercando di darsi un’immagine da uomo del fare: il suo partito è dato all’8,9% (-0,1).

Forza Italia è sostanzialmente stabile al 7,1% (+0,1), mentre la divisione del terzo polo avvantaggia soprattutto Azione, che è dato al 4,3%. Italia Viva deve accontentarsi del 2,9%, la stessa cifra dell’alleanza Verdi-Sinistra Italiana. Infine ci sono +Europa al 2,2% (+0,1), Italexit al 2,1% (stabile), Unione Popolare all’1,4% (stabile) e Noi Moderati allo 0,9% (-0,2). A livello di coalizioni, il centrodestra è sceso al 45,7% (-0,3), mentre il centrosinistra è salito al 25,5% (+0,3): un’eventuale (e improbabile) alleanza con M5s e terzo polo varrebbe il 48,6%.