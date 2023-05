Francia, "Meloni incapace"? Dopo gli insulti, Tajani cancella la visita

04 maggio 2023 a

Antonio Tajani definisce "inaccettabili" le parole pronunciate dal ministro dell’Interno francese, Gerald Darmanin che ha accusato il governo italiano di non saper affrontare la questione dei migranti. Alla domanda se è in dubbio il suo viaggio previsto oggi 4 maggio a Parigi, il ministro degli Esteri fa sapere che non si recherà in Francia dopo l'attacco ricevuto dal governo.

Il titolare della Farnesina aveva in agenda un incontro in serata con la collega francese Catherine Colonna: un bilaterale previsto da tempo, ma dalla delegazione del titolare della Farnesina, a quanto si apprende, c'è la conferma della rottura con l'annullamento del vertice in mancanza di un chiarimento "deciso e definitivo" da parte delle autorità francesi per le dichiarazioni "offensive e totalmente inaccettabili" di Darmanin.

"L’Italia si trova a fronteggiare una gravissima crisi migratoria ma è incapace di gestire i problemi migratori", ha attaccato Darmanin durante una intervista a radio Rmc: "La signora Meloni, che guida governo di estrema destra scelto dagli amici di Marine Le Pen, è incapace di gestire i problemi migratori per i quali è stata eletta". Una accusa pesante che arriva proprio nel giorno in cui diventa legge il Decreto Migranti. "Sì, c'è un afflusso di migranti e soprattutto minori nel sud della Francia", ha ammesso Darmanin, che addossa la colpa all'Italia. "La verità è che in Tunisia c'è una situazione politica che costringe molti bambini in particolare a salire attraverso l'Italia, ma l'Italia non è in grado di gestire questa pressione migratoria".