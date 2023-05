Alessandra Moretti, "perché parlare dell'armocromista?": risposta sconcertante

04 maggio 2023 a

a

a

"Intanto oggi è il compleanno di Elly Schlein e le auguro una bella giornata": Alessandra Moretti, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, è stata invitata a parlare della polemica che negli ultimi giorni ha investito la segretaria del Pd dopo che quest'ultima ha rivelato di rivolgersi a un'armocromista per i suoi look. Proprio la Moretti, tra l'altro, circa dieci anni fa è stata criticata per un'intervista sul senso estetico delle donne politiche, quando aveva coniato lo stile "Ladylike", rivendicando di andare dall'estetista "ogni settimana".

"Per altri quattro anni...": Ferrara asfalta la Schlein, una nerissima profezia

Ora l'europarlamentare del Pd ha spiegato: "Le donne, soprattutto quelle che arrivano ai vertici, sono sempre oggetto di discredito, puntando su delle stupidaggini. Il dress code conta, perché attraverso l'abito si comunica, si danno dei messaggi. Non dimentichiamoci i colori di Angela Merkel, che venivano scelti da una stilista. Però al di là di questo mi piacerebbe che poi si parlasse di contenuti".

Effetto-Schlein? Addio, ecco i sondaggi: si scatena il panico nel Pd

A quel punto la conduttrice l'ha interrotta e le ha chiesto: "Ma perché parlare di armocromia a un paese che in questo momento sta parlando di come far la spesa con l'8 per cento di inflazione? È quello che ha fatto molto discutere". "C'è tanta ipocrisia in questo paese - ha risposto la Moretti - la Schlein in quell'intervista parla di lavoro, di lotta alla precarietà, di tutela della dignità delle lavoratrici, di lotta al cambiamento climatico".