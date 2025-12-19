Schlein fuori controllo: "Meloni spavalda ma la sua maggioranza si è rotta"

"Il Paese reale è ancora lì, con i suoi problemi, e se ne dovrebbe occupare perché quello che è successo in questi giorni è uno spettacolo inaccettabile". La segretaria del Pd Elly Schlein organizza una conferenza stampa al Senato sulla legge di bilancio ancora allo studio della maggioranza per attaccare a spron battuto la premier. E per farlo evoca immagini addirittura apocalittiche.

"Solo due giorni fa Giorgia Meloni alla Camera faceva la spavalda contro le opposizioni sbandierando grande unità e ieri notte si è rotta la sua maggioranza - sono le parole di Schlein -. Avete sentito il video in cui diceva: 'non si può aumentare l'età pensionabile senza metterci la faccia'? Non ha detto una parola sull'aumento dell'età pensionabile previsto dalla sua manovra. Ora, per fare chiarezza, perché credo che i cittadini meritino chiarezza, Giorgetti ha ritirato la sua proposta. Giorgetti, sfiduciato, ha ritirato la sua proposta, ma l'aumento dell'età pensionabile è già nel testo della manovra che comunque andrà al voto. L'età pensionabile aumenta con la manovra di Giorgia Meloni per il 96% dei lavoratori, incluse le forze dell'ordine".