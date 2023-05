Darmanin, Guido Crosetto: "Oltre il livello di guardia"

04 maggio 2023 a

Nel coro di voci che si è levato contro Gerald Darmanin, il ministro francese che ha insultato Italia e Giorgia Meloni (definita "incapace" di gestire l'emergenza migranti), si fa sentire anche Guido Crosetto, il ministro della Difesa che picchia durissimo contro il transalpino, le cui frasi hanno spinto Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli esteri, ad annullare l'imminente visita a Parigi.

Il "gigante" di Fratelli d'Italia passa infatti al contrattacco: "Questa strana e incomprensibile attitudine di alcuni esponenti di governi europei di cercare di interferire nella vita pubblica italiana oggi ha superato il livello di guardia - premette -. Il ministro degli Interni francese Gerald Darmanin dovrebbe presentare scuse formali al nostro governo e al Presidente Meloni. La verità è che di tutto abbiamo bisogno in questo momento tranne che di ulteriori divisioni. Non occorre un genio per capire che incrinare i rapporti tra paesi fondatori della Ue non può che indebolire ognuno di noi", rimarca.

E ancora, Crosetto aggiunge: "Gli enormi flussi migratori cui assistiamo oggi sono purtroppo frutto dei troppi errori compiuti per decenni in Africa da molte nazioni. Sarebbe meglio riflettere su queste scelte sbagliate ed evitare di farne di nuove piuttosto che cercare la polemica a tutti i costi, magari per fini politici interni. Molti parlano dell'importanza del trattato del Quirinale, ma per essere conseguenti bisognerebbe rispettarlo e attuarlo e non ferirlo con uscite fuori misura".

Infine, chiosa: "Come Italia, abbiamo proposto un nuovo piano Mattei per l'Africa e lo abbiamo messo a disposizione di tutti i Paesi della Ue. Vorremmo parlare anche con la Francia di come risolvere i problemi dell'immigrazione in modo serio e comune, non litigare in pubblico per ottenere un titolo di giornale o un voto in più", ha concluso un Guido Crosetto davvero definitivo.