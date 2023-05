Senaldi asfalta il ministro francese Darmanin: "Perché rosica tre volte"

Pietro Senaldi 04 maggio 2023 a

Il ministro dell’interno francese Darmanin ha accusato Giorgia Meloni di non saper gestire l’immigrazione, per rafforzare le sue tesi ha aggiunto dichiarazioni deliranti, come il fatto che il nostro è un governo di estrema destra. In realtà cosa gli dispiace a Darmanin? Gli dispiace che non c’è più la sinistra a governare in Italia quando noi prendevamo tutto e alla Francia non chiedevamo nulla perché avevamo già chiesto quattro lire all’Unione europea attraverso Matteo Renzi, cosa che ci ha fatto riempire di immigrati per dieci anni e stare buoni per altri dieci.

La Francia è la patria dell’ipocrisia, quando noi stringiamo le maglie loro ci dicono che siamo disumani, salvo poi manganellare gli immigrati alla frontiera. Quando noi allarghiamo le maglie dice che non sappiamo gestire. La verità è che a incasinare il quadro è stata la Francia di Sarkozy che ha destabilizzato tutto il medio oriente. Rosicano tre volte: perché hanno perso la supremazia nell'Africa subsahariana, perché in Europa hanno fatto una figuraccia e perché adesso arriverà la destra anche lì.