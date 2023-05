Francia, attacco all'Italia e alla Meloni: "Incapace di gestire l'immigrazione"

04 maggio 2023 a

a

a

"L’Italia si trova a fronteggiare una gravissima crisi migratoria ma è incapace di gestire i problemi migratori": un vero e proprio affronto al governo Meloni quello del ministro dell’Interno francese Gerald Darmanin. Parlando a radio Rmc di alcune affermazioni del Rassemblement National riguardanti la situazione alla frontiera franco-italiana, ha aggiunto: "La signora Meloni, che guida governo di estrema destra scelto dagli amici di Marine Le Pen, è incapace di gestire i problemi migratori per i quali è stata eletta".

La pesante accusa dalla Francia arriva proprio nel giorno in cui diventa legge il Decreto Migranti. "Sì, c'è un afflusso di migranti e soprattutto minori" nel sud della Francia - ha ammesso Darmanin, che addossa la colpa al vicino italiano -. "La verità è che in Tunisia c'è una situazione politica che costringe molti bambini in particolare a salire attraverso l'Italia, ma l'Italia non è in grado di gestire questa pressione migratoria".

"La prima volta dopo 50 anni": il ruggito della Meloni, sinistra asfaltata con una frase

Sulla questione nei giorni scorsi è intervenuto il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani: "Insieme dobbiamo affrontare la grande questione delle migrazioni. È un tema storico. Soltanto l'Europa unita può svolgere un ruolo importante nel continente africano, non con le lenti dei colonizzatori ma con le lenti degli africani. E ogni stato europeo deve dare il suo contributo".