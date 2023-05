Giulio Milani, l'aggressore di Conte rivela: "Ero dei Cinque Stelle"

06 maggio 2023 a

a

a

"Quest’anno non tapparti il naso, vota Massa Insorge". Giulio Milani, l'uomo che ha aggredito Giuseppe Conte a Massa, ha diffuso questo slogan con tanto di immagine di una mascherina chirurgica barrata con una croce. Milani infatti è un no vax ma anche un ex candidato del Movimento 5 stelle. Lui, infatti, come riporta il Corriere della Sera, parla di sé come elettore, militante e rappresentante di lista dei Cinque Stelle ora "deluso", anche se il partito guidato da Conte smentisce.

"Il mio schiaffo pedagogico". Giuseppe Conte umiliato due volte: parole clamorose

Rispetto alla sberla rifilata a Conte, Milani minimizza: "Ma quale sganassone, è stato uno schiaffo pedagogico". Sulla sua pagina Facebook, Giulio Milani si presenta come responsabile ufficio stampa del Cln (Comitato di Liberazione Nazionale) e ridimensiona le accuse: "Non ho aggredito Conte, ho semplicemente usato il minimo della forza possibile. Il mio è stato un buffetto, per notificargli il mio disprezzo morale. Mio e di milioni di persone". Perché prova disprezzo per Conte? "Perché ha tradito gli elettori facendo accordi con chiunque pur di avere poltrone e perché ha trascinato l’Italia in guerra dando sostegno al governo Draghi. Per non parlare dei provvedimenti anticostituzionali varati dal suo governo durante la pandemia. Lui e Speranza sono alla sbarra con l’accusa di epidemia colposa. Dovremmo interrogarci su di lui, più che su di me".