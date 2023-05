Silvio Berlusconi, il video-omaggio di Forza Italia: sorpresa clamorosa

06 maggio 2023 a

Silvio Berlusconi alla convention di Forza Italia ci sarà con un lungo intervento video. Il presidente degli azzurri dal San Raffaele farà sentire la sua voce per serrare i ranghi di Forza Italia e per parlare degli obiettivi futuri del partito e del campo dei moderati. Ma nel corso di questa mattinata, alla convention di Forza Italia è avvenuto qualcosa di davvero commovente: un video omaggio all'ex premier con tutte le tappe che hanno accompagnato la sua discesa in campo e la sua carriera politica. E così un video omaggio alla carriera politica dell’ex premier, Silvio Berlusconi, è stato accolto da un prolungato applauso alla convention di Forza Italia in corso a Milano. Il video, che mostra momenti chiave come la "discesa in campo", l’intervento al Congresso americano o il discorso in occasione della fiducia al governo Meloni, anticipa il video intervento di Berlusconi. Insomma dopo tanta paura il Cav è pronto a tornare in pista. "È un ottimo segnale, perchè vuol dire che è in ripresa e questo penso che sia un elemento che faccia piacere a tutti", ha affermato il ministro per gli Affari europei, il Sud, la coesione e il Pnrr,

Raffaele Fitto, commenta l’annunciato videomessaggio di Silvio Berlusconi alla convention di FI, in corso a Milano. Parlando a margine del convegno organizzato dalla fondazione Merita a Napoli, Fitto ha rivolto poi gli auguri al Cavaliere per una completa ripresa. Infine da sottolineare l'intervento di Alessandro Cattaneo, vicecoordinatore nazionale di Forza Italia: "Come sapete ho la responsabilità oggi di Vicecoordinatore nazionale con delega all’organizzazione del movimento, per lavorare al fianco del Presidente Berlusconi al radicamento di Forza Italia. Abbiamo bisogno davvero di un partito strutturato dal Nord al Sud, dove ogni coordinamento provinciale deve avere la sua struttura ed il suo organigramma, con l’obiettivo di avere un responsabile azzurro per ognuno dei comuni italiani, anche quelli più piccoli. Dobbiamo però essere anche un partito aperto e sempre inclusivo. La logica del ’meno siamo meglio stiamò non ci deve appartenere. Noi dobbiamo costruire un partito scalabile e basato sul merito, dove anche l’ultimo dei militanti può ambire a diventare consigliere comunale o sindaco o parlamentare. Il partito deve essere aperto e contendibile, basato sul merito, il tutto avendo come unico leader Silvio Berlusconi".