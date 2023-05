Berlusconi finisce di parlare, scoppia delirio: cosa è successo

06 maggio 2023 a

"Eccomi sono qui per voi. Per la prima volta dopo un mese con camicia e giacca". Lo dice Silvio Berlusconi nel video-messaggio dall’ospedale San Raffaele con la Manifestazione nazionale di Forza Italia a Milano. All’avvio del video, introdotto da Antonio Tajani, la platea azzurra si alza in piedi per un lungo e caloroso applauso, un’ovazione per il leader. Berlusconi, affaticato nella voce ma sorridente dopo settimane di degenza in ospedale, veste camicia e giacca blu notte con la spilletta di Forza Italia sul bavero.

È seduto. Davanti a lui alcuni fogli bianchi. A lato un bicchiere di acqua, tre evidenziatori fluo (rosso, giallo e verde) e due penne. Alla sinistra, sul tavolo sul quale si appoggia, ci sono due copie di un suo libro. Alle spalle un cartellone della convention a Milano con il simbolo di Forza Italia e le bandiere italiana ed europea. "Qualche notte fa, qui al San Raffaele - dice Berlusocni - mi sono svegliato improvvisamente con una domanda in testa che non riuscivo a mandare via. ’Ma come mai sono qui? Ma che ci faccio qui? Per cosa sto combattendo io qui?’. Vicino a me vegliava la mia Marta (Fascina, ndr.). Anche a lei posi la stessa domanda. ’Perché siamo qui?’. E lei mi disse: ’Siamo qui perché hai lavorato tanto, ti stai impegnando molto per salvare la nostra democrazia e la nostra libertà’. E voglio ricordarlo, voglio raccontare anche a voi quel che ho pensato e passato, anche se so che il farlo mi emozionerà davvero". Al termine del suo intervento video-registrato, durato circa 20 minuti, la platea ha scandito "Silvio, Silvio, Silvio".