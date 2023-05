Tommaso Foti asfalta Landini: "Ma dove eravate prima?", duro scontro

06 maggio 2023 a

La manifestazione organizzata dai sindacati a Bologna per protestare contro il dl Lavoro ha avuto tra i suoi ospiti Elly Schlein. La segretaria del Pd ha sfilato insieme ai 30mila cittadini presenti e insieme alle rappresentanze. Ma non sono mancati momenti di tensione. “Via la politica dalla piazza”, ha urlato qualcuno dalla folla, come racconta il Secolo d'Italia. Qualcun altro, invece, avrebbe strillato “vattene”.

La manifestazione di oggi ha scatenato anche un duro scontro tra il capogruppo di FdI alla Camera Tommaso Foti e il segretario della Cgil Maurizio Landini. Quest'ultimo infatti ha dichiarato: "Noi siamo la maggioranza del Paese e non ci fermeremo fino a quando non avremo ottenuto un risultato”. Parole a cui Foti si è affrettato a rispondere: “Il segretario della Cgil Landini afferma che il governo non avrebbe consenso a differenza del sindacato. Voglio dire a Landini che l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha il consenso di tutti quei lavoratori che il sindacato non ha più”.

Foti, poi, ha fatto notare a Landini che il governo è al lavoro proprio sui temi cruciali che la piazza invoca: “Fratelli d’Italia e l’esecutivo stanno mettendo in campo tutta una serie di misure per dare più soldi in busta paga ai lavoratori e per ridurre il precariato. Dov’era il sindacato in questi decenni? Abbiamo ridotto il cuneo fiscale fino al 7% e intendiamo proseguire su questa strada. In democrazia è legittimo manifestare e protestare: ma temo che la Cgil con questo paventato sciopero voglia coprire i decenni di assenze e mancanze verso i lavoratori”.