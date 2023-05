Michela Murgia, Salvini: "Me lo auguro per moltissimo tempo"

06 maggio 2023 a

a

a

"Sono colpito dall’intervista di Michela Murgia, che ha raccontato gravissimi problemi di salute e, al tempo stesso, ha aperto il suo cuore sulla sua vita, il suo lavoro, la sua visione": Matteo Salvini ha commentato così l’intervista al Corriere della Sera della scrittrice. "La distanza politica o valoriale in questo caso non c’entra. Mi auguro davvero di ricevere le sue critiche ancora per moltissimo tempo", ha poi aggiunto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture.

"Spero davvero che riesca a vedere quel giorno". Michela Murgia, la risposta della Meloni

Anche la premier Giorgia Meloni ha espresso vicinanza alla Murgia dopo la notizia della sua malattia. E in un post su Facebook ha scritto: "Apprendo da una sua lunga intervista che la scrittrice Michela Murgia è affetta da un bruttissimo male. Non l'ho mai conosciuta e non ho mai condiviso le sue idee, ma voglio mandarle un abbraccio e dirle che tifiamo per lei". E infine: "Io spero davvero che lei riesca a vedere il giorno in cui non sarò più Presidente del Consiglio, come auspica, perché io punto a rimanere a fare il mio lavoro ancora per molto tempo. Forza Michela!".

"Ho il cancro, mi restano pochi mesi di vita". Michela Murgia, annuncio sconvolgente

Il riferimento della Meloni è a un passaggio dell'intervista della Murgia ad Aldo Cazzullo. La scrittrice infatti ha confessato che spera "di morire quando Giorgia Meloni non sarà più presidente del Consiglio" perché ritiene che "il suo è un governo fascista".