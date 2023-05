Maurizio Molinari, fango sulla Meloni: "In questa Costituzione non si riconosce"

08 maggio 2023 a

Ancora una volta Maurizio Molinari va all'attacco e mette nel mirino Giorgia Meloni. Ma questa volta il direttore di Repubblica la spara davvero grossa. Commentando le notizie di queste ore sulla riforma della Costituzione che potrebbe spalancare le porte al presidenzialismo, Molinari a testa bassa attacca proprio il premier affermando di fatto che la Meloni non si riconosce in questa Costituzione: "Non accetta le basi di questa Costituzione che nascono dalla lotta partigiana. Non l'ha mai detto e questo mi pare sia molto grave, un punto che mette a rischio l'inizio di un percorso condiviso di riforme che vanno definite con le opposizioni.

Lo ribadisco, Giorgia Meloni non si riconosce nei valori antifascisti di questa Costituzione". Parole davvero pesanti che di fatto accendono nuovamente le polemiche. Molinari scorda che il premier e i suoi ministri hanno giurato sulla Costituzione e soprattutto che la Meloni, lo scorso 25 aprile, con una lunga lettera al Corriere della Sera ha ribadito per l'ennesima volta di essere lontana da qualsiasi forma nostalgica del fascismo. Insomma a quanto pare il gioco del veleno da sinistra non è ancora finito e si usa anche la Costituzione per colpire in modo netto il premier e il suo governo. Ma per fortuna i sondaggi dicono altro...