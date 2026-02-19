Milano-Cortina, "ci amiamo da Pechino": Hilary e Brittany, prima volta storica

Non solo la corsa alle medaglie ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Nel villaggio olimpico c'è stato (ancora) spazio per una proposta di matrimonio: la 36enne stella e capitana della nazionale statunitense di hockey su ghiaccio Hilary Knight ha chiesto alla 38enne pattinatrice di velocità Brittany Bowe di sposarla. In un video pubblicato su Instagram, Knight si inginocchia con addosso la divisa del Team Usa e svela l'anello color argento con una pietra blu; Bowe, visibilmente commossa, accetta e le salta tra le braccia tra gli applausi dei presenti.
"Le Olimpiadi ci hanno fatto incontrare. E queste ci hanno reso per sempre", si legge nel post condiviso dalla coppia. Per Bowe, due bronzi olimpici in carriera, Milano-Cortina si chiude senza medaglie ma con l'anello al dito. Knight, che in bacheca ha già quattro medaglie olimpiche, è certa di conquistarne una quinta nella finale per l'oro dell'hockey femminile contro il Canada: in caso di vittoria sarebbe il suo secondo oro, altrimenti la quarta medaglia d'argento. Le due atlete si sono conosciute ai Giochi olimpici invernali di Pechino 2022, disputati ancora sotto restrizioni anti-Covid, e da allora fanno coppia. "Avere quella connessione umana, anche solo passeggiando a distanza, è stato davvero speciale", ha raccontato Knight a Olympics.com.
Bowe ha spiegato di aver capito "molto in fretta" che la campionessa di hockey avrebbe fatto a lungo parte della sua vita. Per entrambe, questa dovrebbe essere l'ultima Olimpiade - la quinta per Knight, la quarta per Bowe - rendendo il momento ancora più simbolico e l'ideale chiusura di un cerchio. La cantante Taylor Swift ha inviato pubblicamente le sue congratulazioni: sulla scatolina dell'anello era incisa una frase della sua canzone "The Alchemy", "Honestly, who are we to fight the alchemy?". La proposta di matrimonio è già la seconda di quest'edizione dei giochi - dopo quella al traguardo del superG alla sciatrice Usa medaglia d'oro Breezy Johnson da parte dal fidanzato Connor Watkins.