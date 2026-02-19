Quentin, fango di Macron su Meloni: "Se ognuno resta a casa sua, le pecore..."

Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto alla presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni di non "commentare" gli affari francesi dopo le osservazioni fatte su Quentin Deranque, l'attivista di destra ucciso a Lione da un gruppo di antifascisti. "Che ognuno resti a casa sua e le pecore saranno ben custodite", ha ironizzato Macron da New Delhi, a margine di una visita ufficiale in India, dopo le dichiarazioni della presidente del Consiglio italiana sulla morte del militante nazionalista Quentin Deranque in un pestaggio a opera di avversari politici.

Macron poi si è detto "preoccupato per la situazione" creata dalla morte dell'attivista nazionalista Deranque e ha chiesto di evitare "qualsiasi spirale di violenza". Lo hanno indicato fonti a lui vicine. "Il Presidente della Repubblica è ovviamente preoccupato per la situazione, che sta monitorando attentamente", ha affermato la stessa fonte, sottolineando che il Capo dello Stato è in visita ufficiale in India da lunedì sera. "Dobbiamo evitare qualsiasi escalation di violenza", ha aggiunto la fonte.