di
giovedì 19 febbraio 2026
Quentin, fango di Macron su Meloni: "Se ognuno resta a casa sua, le pecore..."

Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto alla presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni di non "commentare" gli affari francesi dopo le osservazioni fatte su Quentin Deranque, l'attivista di destra ucciso a Lione da un gruppo di antifascisti. "Che ognuno resti a casa sua e le pecore saranno ben custodite", ha ironizzato Macron da New Delhi, a margine di una visita ufficiale in India, dopo le dichiarazioni della presidente del Consiglio italiana sulla morte del militante nazionalista Quentin Deranque in un pestaggio a opera di avversari politici.

Macron poi si è detto "preoccupato per la situazione" creata dalla morte dell'attivista nazionalista Deranque e ha chiesto di evitare "qualsiasi spirale di violenza". Lo hanno indicato fonti a lui vicine. "Il Presidente della Repubblica è ovviamente preoccupato per la situazione, che sta monitorando attentamente", ha affermato la stessa fonte, sottolineando che il Capo dello Stato è in visita ufficiale in India da lunedì sera. "Dobbiamo evitare qualsiasi escalation di violenza", ha aggiunto la fonte.

A Palazzo Chigi sono state accolte con stupore le dichiarazioni del presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. Lo hanno riferito fonti di Palazzo Chigi, secondo cui la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso il suo profondo cordoglio e la sua costernazione per la drammatica uccisione del giovane Quentin Deranque e ha condannato il clima di odio ideologico che sta attraversando diverse Nazioni europee. "Dichiarazioni che rappresentano un segno di vicinanza al popolo francese colpito da questa terribile vicenda e che non entrano in alcun modo negli affari interni della Francia", proseguono le fonti. 

La premier Meloni aveva scritto su X che "la morte di un giovane di poco più di 20 anni, attaccato da gruppi legati all'estremismo di sinistra in un clima di odio ideologico diffuso in diversi Paesi, è una ferita per tutta l'Europa".

